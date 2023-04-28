Beyazgül müjdeyi verdi: Trambüsler bir yıl boyunca ücretsiz olacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yapımı tamamlanan Ulaşım Daire Başkanlığı İdari Hizmet Binasının açılışı ve Trambüs seferlerinin de başlatılacağı programda konuştu. Beyazgül yaptığı konuşmada, Trambüs seferlerinin başlatıldığı, bir yıl boyunca da vatandaşlara ücretsiz bir şekilde hizmet verileceğini söyledi.

Şanlıurfa'da projesinin başlatıldığı günden bu yana gündemden düşmeyen trambüs artık şehrin yollarında. İlk etapta 6 trambüs hizmete sunulurken, ilerleyen günlerde de 6 trambüs daha Şanlıurfalıların hizmetinde olacak. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise konuşmasında, bu tarz projelerin kentin modernleşmesi, çağa uyması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ'da, "Bugün 6 trambüs geldi. Yakın zamanda 6 trambüs daha gelecek. Çalışmalarımızla Türkiye'nin dört bir yanını şantiyeye çevirdik. Yaptığımız yollar olmasaydı, bu trafik taşınır mıydı? Pek çok köprülü kavşak bölgemizi de, ülkemizi de rahatlatan projeler oldu. Türkiye 4 bir yanında dağları delik deşik eden, insanları sevdiklerine kavuşturma tüneller var. Devam eden hızlı tren çalışmalarla 2024'ten itibaren, belki 25'in başında Gaziantep-Şanlıurfa hızlı tren ihalesini yapacağız. Hava ulaşımında biz geldiğimiz 26 havaalanı vardı, maalesef bunların çoğu da kapalıydı. Hava yoluyla seyahat etmek ancak zengin olanların istifade ettiği bir şeydi. Şimdi 57 havaalanı var, devamında da 60'i geçecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Bözdağ açılış sonrası ilk olarak Trambü kullandı. Programa; Bakan Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat İl Emniyet müdürü Mehmet Murat Ulucan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, merkez ilçe belediye başkanları, AK Parti milletvekili adayları, STK temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı. Şanlıurfalılar Trambüsler bir yıl boyunca ücretsiz olmasını büyük sevinç yarattı.