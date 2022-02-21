Beyhan Biçer’i eşi öldürmüş! Avukata itiraf edip canına kıymış!

EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İMA ETTİ



Şüphelilerden Ercan Biçer'in arkadaşı ve akrabalarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde eşi Beyhan Biçer'i öldürdüğüne dair üstü kapalı imalarda bulunarak, "İnşallah açık verecek başka bir şey konuşmamışımdır. Böyle şüpheleri üzerime çekecek bayağı bir şeyler yaptım" dediği belirlendi. Ayrıca çocukluk arkadaşı H.Y.'nin "Bir de kendine güveniyorsun ağabey, temiz iş yapmışsın yani" sözlerine karşılık 'kanıt yok' diye cevap verdiği anlaşıldı. Telefon görüşme kayıtlarının yanı sıra Beyhan Biçer'in eşarbı ile elbisesinin üzerinde Ercan Biçer ve oğlu Caner Biçer'in DNA örneklerine rastlandı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli Ercan Biçer, görüşmelerdeki sözlerinin tamamen şaka amaçlı olduğunu öne sürürken, geçen yıl nisan ayında çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlayıp geçen yıl temmuz ayında tutuklu olan Ercan Biçer ile tutuksuz yargılanan oğlu Caner Biçer hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede Beyhan Biçer'i öldürdüğü iddia edilen eşi Ercan Biçer ve oğlu Caner Biçer için 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.



Geçen yıl eylül ayında Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Ercan Biçer, kendisini asarak intihar etti. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya ise tutuksuz yargılanan Biçer çiftinin oğlu Caner Biçer, ölen Beyhan Biçer'in yakınlarıyla avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti Ercan Biçer'in cezaevinde intihar ettiğini kayıtlara geçerken, davanın tek sanığı olarak çiftin çocukları Caner Biçer kaldı. Duruşmada avukat M.N.E, sanık Ercan Biçer'in intihar etmeden önce kendisine eşini öldürdüğünü itiraf ederek ne kadar ceza alacağını sorduğunu söyledi. Mahkemede tanık olarak dinlenen avukat M.N.E., "Ercan Biçer benim dava dolayısıyla müvekkilimdi. İntihar etmeden önce kendisiyle yaptığım görüşmede. Beyhan Biçer'i kendisinin öldürdüğünü Caner Biçer'in bu olaya dahil olmadığını söyledi. Öldürme sebebi olarak da maktül Beyhan Biçer'in kendisini bir başkasıyla aldattığı için yaptığını söyledi. Bana olayı samimi itiraf etmesi halinde neticenin ne olacağını sordu. Ben de kendisine haksız tahrik indiriminden ve iyi hal indiriminden faydalanacağını söyledim" dedi.

Mahkeme heyet tanıkları dinledikten sonra duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.