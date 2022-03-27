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Giriş Tarihi: 27.3.2022

Beyin cerrahı yönetmenden anlamlı bağış

Beyin cerrahı yönetmenden anlamlı bağış
Antalya'da beyin cerrahi uzmanı tarafından çekilen ve 1 Nisan'da vizyona girecek olan filmin gelirlerinin yarısı hasta çocuklara bağışlanacak. Dr. Mehmet Elçi, senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı 'Halil' filmi için gala gecesi düzenledi.
Elçi, "Alanya'da olduğumuz için buradaki SMA'lı Ela bebek için de galamızda bir yardım anonsu yaptık. Belki benden esinlenerek bir arkadaşım filminin, şarkısının gişesini, albümünün veya kitabının gelirini bağışlayabilir. Bu çocuklarımız hakkında bir farkındalık oluşturabiliriz. Sesimizi biraz daha yüksek duyurursak eğer bu bebeklerin ve ailelerin çektiği sıkıntıya ortak olabiliriz" dedi.

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Beyin cerrahı yönetmenden anlamlı bağış
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