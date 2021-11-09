Haberler Yaşam Haberleri Beyin implantı, felçli hastanın dili oldu
Giriş Tarihi: 10.11.2021

Beyin implantı, felçli hastanın dili oldu

DIŞ HABERLER
Beyin implantı, felçli hastanın dili oldu

ABD’de geliştirilen beyin implantı, felçli hastalara umut oldu. Hasta, beyin implantı sayesinde düşüncelerini el yazısı şeklinde yazıya döktü

ABD'de nöroteknoloji alanında çalışma yapan bir şirketin geliştirdiği beyin implantı, felç geçiren hastalar için umut oldu. BrainGate adı verilen beyin implantı, felçli bir adamın düşüncelerini yüzde 94 doğrulukla metne çevirmeyi başardı. 2007'de geçirdiği omurilik yaralanması nedeniyle boynundan aşağısı felç olan 65 yaşındaki bir adam, eli ve uzuvlarını kullanamadığı için gerçek bir yazı yazamıyordu. Ancak felçli adam, hayali el yazısını gerçek metne çeviren bir beyin implantı sistemi sayesinde düşüncelerini iletebildi. Nature'da yayımlanan deney sırasında felçli adam, ilk önce sanki yazıyormuş gibi konsantre olup hayali bir kalem ve kağıt ile harfleri yapmayı düşündü.

Yapay zeka (AI) kullanan bir beyin-bilgisayar arayüzü olan BrainGate, el yazısı sırasında üretilen sinirsel aktivite sinyallerini yorumlayarak yazıya döktü. Deneyde beyin implantı, düşünceleri yüzde 94 doğrulukla metne çevirmeyi başardı. Motor korteksine yerleştirilen elektrotlar, beyin aktivitesinin sinyallerini kaydediyor, daha sonra da harici bir bilgisayarda çalışan algoritmalar tarafından yorumlanıyor. Stanford Üniversitesi'nden sinirsel protez uzmanı Frank Willett, "Bu yeni sistem, hem intrakortikal elektrotlar tarafından kaydedilen zengin nöral aktiviteyi hem de nöral olarak kodu çözülen harflere uygulandığında hızlı ve doğru metin oluşturabilen dil modellerinin gücünü kullanıyor" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Son dakika haberi: Xavi Hernandez gelir gelmez biletlerini kesti! Barcelona 6 yıldıza kulüp arıyor...
10 Kasım mesajları ve sözleri 2021: Anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesajlar ve en güzel sözler burada
Son dakika: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör eski Galatasaraylı mı olacak? Ali Koç'un kararı...
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: O oranlar değişti! Karar Resmi Gazete'de
2022 Ocak emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR En düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ne zaman çıkacak, son durum nedir, kimler faydalanacak? EYT yasası son dakika bugün
Son dakika: Malatya'da göçükten kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş o anları anlattı: Felaket geliyorum demiş...
SON DAKİKA | Malatya’da bina çöktü... 13 vatandaş enkaz altından çıkartıldı! İş yeri sahibi gözaltına alındı
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyin implantı, felçli hastanın dili oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA