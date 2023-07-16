Beyin kanaması geçiren Erdoğan Eren, ameliyat sonrası entübe edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Hınıs'ta kürsüden vatandaşlara seslenen Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren bir anda yere yığıldı. Düştüğü esnada kafasını mermere vuran Eren için ilk müdahale alanda bulunan sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Hemen ardından helikopterle Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 45 yaşındaki Başkan'ın yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyata alınan Eren, entübe edildi.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Eren ile ilgili son bilgileri AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, SABAH'a anlattı. Küçükoğlu; "Erdoğan Başkanımız, yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçirdi. İlk andan itibaren tüm teşkilatımız, Valimiz, Belediye Başkanlarımız, Milletvekillerimiz hastanedeydi. Sağlık Eski Bakanımız Recep Akdağ, AK Parti Genel Başkanvekilimiz Efkan Ala, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin başta olmak üzere bir çok büyüğümüz durumla özel olarak ilgileniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızda arayarak başkanımızın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Şuan doktorlarımız gerekli tüm operasyonları gerçekleştiriyorlar. Son durum olarak Başkanımız, beyin anjiyosu yapıldıktan sonra uyutuldu. Önümüzde ki 3 gün çok kritik. Sürekli hastaneye gidip geliyoruz, doktorlarımızdan bilgi alıyoruz. İnşallah bir an önce güzel haberler almayı temenni ediyorum." dedi.