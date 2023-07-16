Haberler Yaşam Haberleri Beyin kanaması geçiren Erdoğan Eren, ameliyat sonrası entübe edildi
Giriş Tarihi: 16.7.2023 14:16 Son Güncelleme: 16.7.2023 14:22

Beyin kanaması geçiren Erdoğan Eren, ameliyat sonrası entübe edildi

Erzurum’un Hınıs ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlenen törende konuşma yapan Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren sahnede olduğu sırada beyin kanaması geçirdi. Helikopterle Erzurum’a götürülen Eren, ameliyata alındı. Entübe edilen Başkan Eren için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu’nu arayarak durumla ilgili son bilgileri aldı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Beyin kanaması geçiren Erdoğan Eren, ameliyat sonrası entübe edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Hınıs'ta kürsüden vatandaşlara seslenen Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren bir anda yere yığıldı. Düştüğü esnada kafasını mermere vuran Eren için ilk müdahale alanda bulunan sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Hemen ardından helikopterle Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 45 yaşındaki Başkan'ın yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyata alınan Eren, entübe edildi.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Eren ile ilgili son bilgileri AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, SABAH'a anlattı. Küçükoğlu; "Erdoğan Başkanımız, yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçirdi. İlk andan itibaren tüm teşkilatımız, Valimiz, Belediye Başkanlarımız, Milletvekillerimiz hastanedeydi. Sağlık Eski Bakanımız Recep Akdağ, AK Parti Genel Başkanvekilimiz Efkan Ala, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin başta olmak üzere bir çok büyüğümüz durumla özel olarak ilgileniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızda arayarak başkanımızın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Şuan doktorlarımız gerekli tüm operasyonları gerçekleştiriyorlar. Son durum olarak Başkanımız, beyin anjiyosu yapıldıktan sonra uyutuldu. Önümüzde ki 3 gün çok kritik. Sürekli hastaneye gidip geliyoruz, doktorlarımızdan bilgi alıyoruz. İnşallah bir an önce güzel haberler almayı temenni ediyorum." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Belediyeyi iflasa sürükledi: Mansur Yavaş ABB’yi batırdığını itiraf etti
Son dakika: 'Yerinde Dönüşüm' projesine başvurular yarın başlıyor! Bakan Özhaseki açıkladı
Bu takımla her hayal kurulur
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Beylerbeyi'nde 15 Temmuz programında konuştu: 70 yıl da geçse unutturmayız
SON DAKİKA | PKK'ya Kuzey Irak'ta nokta operasyon: Sözde Avaşin eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi: FETÖ’yü değil devleti suçladı
İstanbul’da kahreden olay: Motosikletli sürücünün çarptığı polis şehit oldu!
Cari panorama
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz göndermesi: Tankların arasından Bay Bay Kemal'i aldılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyin kanaması geçiren Erdoğan Eren, ameliyat sonrası entübe edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA