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Giriş Tarihi: 2.12.2021 13:41

Beyin kanaması geçirmişti: Gülcan 4 hastaya umut oldu!

DHA
Beyin kanaması geçirmişti: Gülcan 4 hastaya umut oldu!

Denizli'de, beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Gülcan Ocak'ın (46), bağışlanan organları nakil bekleyen 4 hastaya hayat verdi...

Akkonak Mahallesi'nde yaşayan evli, iki çocuk annesi Gülcan Ocak, 28 Kasım'da yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi. Ambulansla Özel Sağlık Hastanesi'ne kaldırılan Ocak'ın dün, doktorların müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkilileri Ocak'ın eşi Yusuf Ocak ile görüşüp, organlarının bağışlanmasını istedi. Yusuf Ocak'ın onayının ardından gece saatlerinde hastaneye gelen organ nakli ekibi, Ocak'tan alınan kalbi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, karaciğeri İzmir Kent Hastanesi'ne, böbreklerden 1'ini İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğerini ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi. Ocak'ın organları, nakil bekleyen uygun 4 hastaya nakledildi.

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Beyin kanaması geçirmişti: Gülcan 4 hastaya umut oldu!
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