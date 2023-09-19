Beyin kanaması geçirmişti: Polis akademisi müdüründen acı haber!

Burada ilk müdahalesi yapılan Kaman, askeri helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yollandı. Ameliyat edilen Kaman, yoğun bakıma alındı. Ancak Kazım Kaman, dün gece tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazam Kaman'ın cenazesinin Ankara'ya gönderildiği açıklandı.