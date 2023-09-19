Beyin kanaması geçirmişti: Polis akademisi müdüründen acı haber!
Bitlis’te POMEM Müdürü Kazım Kaman, 21 Ağustos’ta beyin kanaması geçirdi. Askeri helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Kaman, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
Bitlis'te POMEM Müdürü Kazım Kaman, 21 Ağustos'ta akşam saatlerinde rahatsızlandı.
Ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Kazım Kaman'ın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan Kaman, askeri helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yollandı. Ameliyat edilen Kaman, yoğun bakıma alındı. Ancak Kazım Kaman, dün gece tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazam Kaman'ın cenazesinin Ankara'ya gönderildiği açıklandı.
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Beyin kanaması geçirmişti: Polis akademisi müdüründen acı haber!