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Giriş Tarihi: 3.8.2022 13:31 Son Güncelleme: 3.8.2022 14:33

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden çevik kuvvet polisi için tören düzenlendi

Kütahya'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Bacalıkaya (28) için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden çevik kuvvet polisi için tören düzenlendi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli evli ve 1 çocuk babası Polis Memuru Murat Bacalıkaya, dün geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis memuru Bacalıkaya için İl Emniyet Müdürlüğü'nde resmi tören düzenlendi.

Törene Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Bacalıkaya'nın mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Bacalıkaya'nın özgeçmişinin okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Murat Bacalıkaya'nın cenazesi, törenden sonra baba ocağı Isparta'ya gönderildi.

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Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden çevik kuvvet polisi için tören düzenlendi
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