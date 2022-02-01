Beyin ölümü gerçekleşen kadın 3 hastaya umut oldu

Denizli'de yaşayan 59 yaşındaki Ayşeana Olgun'a 17 Ocak günü hastalanması sonucu Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşeana Olgun'a hastanede tahlil ve tetkikler yapıldı. Yapılan tahlil ve tetkikler sonrasında Olgun'un beyin kanaması geçirdiği teşhisi konuldu. Tedavisi için önce Nöroloji Servisi'ne alınan Olgun, ardından sağlık durumunun kötüye gitmesiyle Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Tedavi süreci devam ederken 59 yaşındaki kadın, doktorlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi, beyin ölümü gerçekleşen Olgun'un ailesine organ nakli bekleyen hastalara umut olabilecekleri söyledi. Bunun üzerine aile organ bağışı yapmayı kabul etti. Ayşeana Olgun'un karaciğeri ve 2 böbreği, İzmir'de organ bekleyen 3 hastaya gönderildi.