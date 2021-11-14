Haberler Yaşam Haberleri Beykent Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak
Giriş Tarihi: 14.11.2021 15:28

Beykent Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Beykent Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 28 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." ifadeleri yer aldı.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
Emekli memur zammı için milyonların geri sayımı başladı! Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar
SON DAKİKA! Norveç'e duvar oldu, A Milli Takım'ın 2. olmasını sağladı! Letonya kalecisi Roberts Ozols, İslambek Kuat'ı hatırlattı...
SON DAKİKA: 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
İstanbul Bağcılar'da patlama! Dehşet veren görüntüler...
İşçi ve işveren ne istiyor? Milyonların gözü asgari ücret zam oranına çevrildi!
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?
Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beykent Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA