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Giriş Tarihi: 16.1.2023 11:24

Beykoz açıklarında karaya oturan gemi boğaz gemi trafiğini durdurdu

Ukrayna'dan İstanbul'a gelmekte olan 142 metre uzunluğundaki dökme yük gemisi Beykoz Umuryeri açıklarında karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışması başlatırken İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Beykoz açıklarında karaya oturan gemi boğaz gemi trafiğini durdurdu

Ukrayna'dan İstanbul'a gelmekte olan MKK-1 adlı 142 metre uzunluğundaki dökme yük gemisi Beykoz Umuryer açıklarında karaya oturdu.

Yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma uzmanı, Nene Hatun Gemisi KURTARMA-5, 8, 9 römorkörleri ve KEGM-8 botu olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği güvenlik amacıyla durduruldu.

EKİPLER GEMİDE İNCELEME YAPIYOR

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler ve kurtarma botları geminin çevresinde önlem alırken kurtarma uzmanının geminin güvertesine çıkarak inceleme yaptığı ayrıca dalgıçların da geminin altında hasar olup olmadığını incelemek üzere sualtında inceleme yaptığı öğrenildi.

Ekiplerin kurtarma çalışması sürüyor.

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Beykoz açıklarında karaya oturan gemi boğaz gemi trafiğini durdurdu
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