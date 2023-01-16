Beykoz açıklarında karaya oturan gemi boğaz gemi trafiğini durdurdu

EKİPLER GEMİDE İNCELEME YAPIYOR

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler ve kurtarma botları geminin çevresinde önlem alırken kurtarma uzmanının geminin güvertesine çıkarak inceleme yaptığı ayrıca dalgıçların da geminin altında hasar olup olmadığını incelemek üzere sualtında inceleme yaptığı öğrenildi.