Beykoz BEYSEM kursları kapatıldı 230 personel işsiz kaldı

Beykoz'da 10 farklı noktada 86 branşta ücretsiz eğitimlerin verildiği BEYSEM kursları, CHP'li yeni yönetim tarafından kapatıldı. Yaklaşık 230 personelin de işine son verildi. Beykoz'da 31 Mart yerel seçimlerinden ardından göreve gelen CHP'li Belediye Başkanı Alaattin Köseler, vatandaşların ücretsiz yararlandığı kursları kapattı. Önceki Dönem Belediye Başkanı Murat Aydın döneminde 10 faklı noktada 86 branşta ücretsiz hizmet veren BEYSEM kursları CHP'li yeni yönetim tarafından kapatıldı. 5 yılda yaklaşık 30 bin ilçe sakinin yararlandığı BEYSEM'lerde daimi görevli 150 ve saatlik ücretle çalışan yaklaşık 80 öğretmenin işine son verildi. Okulların kapanmasıyla birlikte "Yaz Dostum" programıyla binlerce çocuğa yaz okulu programı yapan BEYSEM bu yıl yaz okullarını da açmamıştı. Seçim öncesi Yalı Kütüphanesi'ni de kapatacağını söyleyen Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in bu konuda nasıl bir karar alacağı ise merak ediliyor.