Beykoz iddianamesinden yeni detaylar...

İddianameden öğrenilen yeni detaylar şöyle:

- Restaurant işletmeleri için bir keresinde 10.000 kg lık gıda alımı yapıldığı, faturalama ve ödemenin bu şekilde yapıldığı, ancak nakliyenin azami 3100 kg lık ürün taşıyabildiği belirlenen bir araçla yapıldığı; yani esasında eksik mal teslimi yapılmasına rağmen, tam ödeme yapıldığı ve zarara yol açıldı.

-20 adet doğrudan temin alım ihalesinde belediyede stok kaydı olmayan firmalara evrak tanzim edilerek ödeme yapıldı.

-Özel kalem müdürü Veli gümüş işe ihale dosyasında adı geçen ADL firması yetkilisi Onur Demirci'nin ve ENM firması sahibi Mustafa Karadağ ile ortak yönetici olduğu bir başka firmanın daha bulunduğu; söz konusu ortak firma üzerinden de belediye ve diğer kurumlardaki ihalelere teklif verdikleri anlaşıldı.

-Belediye başkanı Alaaddin köseler ifadesinde ihalelere katılım gösteren firmalarla tanışıklığının ve görüşmesinin olmadığını dile getirmesine karşın bir çok firma temsilcisi ve belediye çalışanı bu savunmayı yalanladı. Belediye başkanının şoförlüğünü yapan tutuklu Metin Ülgey'in ihale süreçlerine müdahalesine karşı çıkan bir personele yönelik "sana etek giydiririm" şeklinde tehdit ettiği beyanlara yansıdı.

-Beykoz belediyesi ile iş yapan bazı firmaların banka verilerinin incelenmesinde 2024 yılı yasal defterlerinde kayıtlı gözüken kimi belediye ödemesinin, 2025 yılında gerçekleştiği tespit edildi.