Beykoz Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir? Beykoz Korusu Giriş Ücreti Ne Kadar, Kaça Kadar Açık?

Doğa severler için cennet olan Beykoz Korusu, farklı bitki türleri ve kuş türlerine ev sahipliği yapar. Ormanın içindeki patikalarda yürüyüş yapabilir, temiz havanın tadını çıkarabilir ve stressiz bir gün geçirebilirsiniz. Koru, piknik yapmak veya sadece sessiz bir köşede meditasyon yapmak isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Beykoz Korusu nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar ve kaça kadar açık gibi sorular İstanbul stresinden bir nebze de olsa kaçmak isteyenlerin merak ettiği hususlardır.

Beykoz Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Beykoz Korusu, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Beykoz ilçesinde bulunan bir doğal koru ve rekreasyon alanıdır. Beykoz Korusuna nasıl gidileceğini madde madde incelemekte fayda vardır.

Toplu Taşıma ile:

İstanbul'un farklı bölgelerinden Beykoz Korusu'na toplu taşıma araçları ile ulaşabilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi veya toplu taşıma uygulamaları (örneğin İETT veya Moovit) üzerinden güzergah ve sefer saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Genellikle Beykoz'dan Beykoz Korusu'na servisler veya otobüsler bulunmaktadır.

Özel Araç ile:

Kendi aracınızla gitmek isterseniz, İstanbul'dan Beykoz Korusu'na gitmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçmek için Boğaziçi Köprüsü'nü veya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanabilirsiniz. Köprülerden birini kullanarak Anadolu Yakası'na geçin.

Anadolu Yakası'na geçtikten sonra Beykoz ilçesine doğru yola devam edin. Beykoz'a gitmek için çeşitli yolları kullanabilirsiniz, örneğin E-5 karayolunu takip edebilirsiniz.

Beykoz ilçesine vardığınızda, Beykoz Korusu'nun yerini gösteren tabelaları takip edin. Beykoz Korusu'na yönlendiren işaretler ve tabelalar bulunacaktır.

Beykoz Korusu Giriş Ücreti Ne Kadar, Kaça Kadar Açık?

Beykoz Korusuna giriş ücreti bulunmamaktadır ancak özel aracınızla giderseniz otopark ücreti ödemek zorundasınız. Beykoz Korusu 08:00 ile 23:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Organizasyon olacak ise belirli alanlar belirli saatler arasında kapatılır.