Beykoz Millet Bahçesi meclisten geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Ekim ayı 3'üncü oturumu DR. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

Mecliste Eylül ayı meclis oturumunda kabul edildikten sonra İBB Başkanı İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettiği, Beykoz'da kurulacak Millet Bahçesine ilişkin imar planı değişiklikleriyle ilgili kararlar ele alındı. Beykoz Millet Bahçesi projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, yaptıkları işlemin Beykoz Çayırı'nın alanını genişletmek olduğunu belirtti.



Proje ile Beykoz Çayırı'na zarar verilmeyeceğini belirten Başkan Aydın, "Beykoz Çayırı 38 bin metrekare. Proje alanı 116 bin metrekare. Yeni çayır ise 55 bin metrekare büyüyerek 93 bin metrekare olacak. Yapılaşma deniliyor, kesinlikle böyle bir şey yok. Çayıra zaten dokunulmayacak, olumsuz bir yeri varsa orası düzeltilecek. Yeşil alanları artıracağız" ifadelerini kullandı.

Proje alanında yaklaşık 5 bin metrekareyi kapsayan binalar bulunduğunu bildiren Aydın, daha önce kaçak olarak yapılan bu yapıları kaldıracaklarını söyledi.

Plan notlarında yapı miktarının artırılmadığını ifade eden Aydın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Mevcut binalar yıkılacak, sadece bir kısmı yeniden yapılacak. Gençlerimiz spor yapıyor. Soyunma odası lazım. Duş alacakları yer lazım. Onu yapacağız. Şu an yok mu? Baraka şeklinde var. Bizim kira aldığımız yerler var. Biz o kiralardan vazgeçtik. Oraları kaldıracağız. Yeşil alan yapacağız."

Beykoz Millet Bahçesiyle ilgili iki imar planı maddesi, yapılan müzakerelerin ardından meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından oy çokluğuyla ısrar karar olarak kabul edildi.