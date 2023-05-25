Beykoz’a sağlık üssü müjdesi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi'nin Şehir Hastanesi konseptine dönüşerek hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Şahinkaya'da 125 bin metrekare kapalı alana kurulacak olan hastanenin inşaatının 20 Haziran'daki ihalenin ardından başlatılacağı öğrenildi. Şehir hastanesi 500 yatak kapasiteli, 200 poliklinik, 22 ameliyathane, 90'ı yenidoğan olmak üzere 139 yoğun bakım yataklı olacak. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Bu güzel haber için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya şükranlarımı sunuyorum" dedi.