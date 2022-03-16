Beykoz’da ahırda çıkan yangında 10 hayvan öldü

Yangın, 03.00 sıralarında Beykoz Örnekköy Mahallesi Tepetarla Caddesi üzerinde bulunan Kenan Bakoğlu'na ait ahırda çıktı.
Ahırdan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 10 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra giren vatandaşlar, hayvanları kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.
10 HAYVAN ÖLDÜ
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kontrolde 8 büyükbaş hayvan ile 2 buzağının öldüğü belirlendi.