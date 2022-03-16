Haberler Yaşam Haberleri Beykoz’da ahırda çıkan yangında 10 hayvan öldü
Giriş Tarihi: 16.3.2022 04:41

Beykoz’da ahırda çıkan yangında 10 hayvan öldü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Beykoz’da ahırda çıkan yangında 10 hayvan öldü

Beykoz’da tek katlı ahırda çıkan yangında 8 büyükbaş hayvan ile 2 buzağı dumandan zehirlenerek öldü

Yangın, 03.00 sıralarında Beykoz Örnekköy Mahallesi Tepetarla Caddesi üzerinde bulunan Kenan Bakoğlu'na ait ahırda çıktı.

Ahırdan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 10 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra giren vatandaşlar, hayvanları kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

10 HAYVAN ÖLDÜ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kontrolde 8 büyükbaş hayvan ile 2 buzağının öldüğü belirlendi.

İtfaiye ekipleri uzun süre yanan ahırda soğutma çalışması yaptı. Yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beykoz’da ahırda çıkan yangında 10 hayvan öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA