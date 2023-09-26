Beykoz’da alacak verecek için kahveyi bastılar

İstanbul Beykoz'da aralarında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunan 3 kişi, bastıkları kahvedeki 4 kişiyi önce darp etti. Sonrasında ise tabancayla yaralandı. 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Saldırganların olaydan önce bölgede bulunan olay yerini gören bir işyerinin güvenlik kamerasını da kullanılmaz hale getirdikleri öğrenildi.
Olay, Beykoz Örnekköy Mahallesi Tepetarla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Z.A, A.D. ve Z.A. adlı kişiler, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan F.E., E.G., M.Y. ve M.Y, adlı kişilere ait olan kahveye gelerek bu kişilere saldırdı.
GÜVENLİK KAMERASI DA KAPATILMIŞ
Saldırganlar darp ettikleri 4 kişiyi tabancayla yaraladı. Olay sırasında kahvenin camları da kırıldı. Saldırganlar kaçarken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaptı.
Yapılan çalışmalar sonucunda saldırı öncesinde olay yerini gören bir işyerinin güvenlik kamerası Ö.U. adlı bir kişi tarafından kapatıldığı öğrenildi. Polis, Ö.U. hakkında suç delillerini karatmaktan işlem yaptı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu saldırının bu sebeple gerçekleştiği öğrenildi.
SALDIRI KAMERADA
Öte yandan yaşanan saldırı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganların kalabalık bir grupla geldiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği görülüyor.