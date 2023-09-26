Beykoz’da alacak verecek için kahveyi bastılar

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırı öncesinde olay yerini gören bir işyerinin güvenlik kamerası Ö.U. adlı bir kişi tarafından kapatıldığı öğrenildi. Polis, Ö.U. hakkında suç delillerini karatmaktan işlem yaptı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu saldırının bu sebeple gerçekleştiği öğrenildi.