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Giriş Tarihi: 29.6.2023 06:13

Beykoz'da alevler gökyüzü aydınlattı

Beykoz’da gecekonduda yangın çıktı. Alev alev yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

DHA
Beykoz’da alevler gökyüzü aydınlattı

Yangın, saat 01.30 sıralarında Akbaba Mahallesi Gönderce çıkmazında bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre, elektrik panosunda başlayan yangın kısa sürede evin tamamına yayıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra polis ekipleri, gecekonduda inceleme yaptı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Beykoz'da alevler gökyüzü aydınlattı
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