Beykoz’da bulunan el bombalarıyla Şile ve Şişli’de operasyon: 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Beykoz'da TEM Otoyolu kenarında bulunan 2 adet el bombası soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli adliyeye sevk edilirken şüphelilerin adreslerinde 2 adet uzun namlulu silah, 3 adet uzun namlulu silah şarjörü, 72 adet çeşitli ebatlarda fişek, 2 adet balistik yelek, 4 adet kar maskesi, Bir miktar uyuşturucu madde,1 adet çalıntı araç ele geçirildi.

Beykoz Kavacık'ta TEM Otoyolu kenarında el bombası gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Üzerinde MKE ibaresi bulunan pimi üzerindeki el bombaları incelenmek üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede bombaların üzerinde iki şüpheliye ait parmak izi bulundu.

SİLAH MERMİ ÇELİK YELEK ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada kapsamında 14 Eylül'de Şişli'de 3 farklı adrese yapılan operasyonda A.K., O.G., A.K., A.B., M.S.K. ve S.D. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu silah,3 adet uzun namlulu silah şarjörü, 72 adet çeşitli ebatlarda fişek, 2 adet balistik yelek, 4 adet kar maskesi, Bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet çalıntı araç ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren polis, 16 Eylül'de bu defa Şile'de çeşitli adreslere operasyon yaptı. Operasyonda, M.T., H.T., ve M.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, "TCK 220" suçundan Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.