Beykoz’da dere taştı! Vatandaşlar kamyonette mahsur kaldı...





Serdar Çarıklıoğlu ise, "Biz burada geldiğimizde su bu kadar değildi. Suyun yükseldiğini gördük. Bu tarafa doğru girmeye çalıştık. Sol tarafta çukur vardı. Çukura düştük. Orada kaldık. Orada kalınca da devletimizden yardım istedik" diye konuştu.