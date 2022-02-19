Beykoz’da doğalgaz kutusu alev alev yandı

Olay,05.30 sıralarında Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi Erdal Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın önünde meydana geldi. Binanın önünde bulunan doğalgaz kutusu bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Kutudaki alevler binanın boyuna ulaşırken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

İGDAŞ ekiplerinin kutudaki doğalgaz akışını kesmesi sonrasında yangın söndürüldü. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı olayda çevrede hasar oluştu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.