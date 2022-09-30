Beykoz’da ele geçirilmişti... Osmanlı Dönemi’ne ait oldukları tespit edildi

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; geçtiğimiz aylarda Beykoz İlçesi'nde 2'si iş yeri, 1'i depo, 1'i de ikamet adresi olmak üzere dört farklı adrese baskın düzenledi.
İki kişi gözaltına alındı. Bin 35 adet tarihi eser ele geçirildi.
Eserler arasında 46 ibrik, adet sefer tası, 38 sahan, 51 havan, 52 bakır kase, 18 adet kahve ibriği, 15 ahşap orak, 75 seramik küp testi, 18 adet maden terazi ve vazo, şamdanlar, madeni demir kaseler, iki adet Ejder Başlı Çörten, 115 adet öğütme taşı, sandıklar, küpler bulunuyor.
Ayrıca eserler arasında Osmanlıca Yazılı Çeşme Kitabesi ve Osmanlıca Yazılı Mezar Taşı da var.