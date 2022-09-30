Beykoz’da ele geçirilmişti... Osmanlı Dönemi’ne ait oldukları tespit edildi

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; geçtiğimiz aylarda Beykoz İlçesi'nde 2'si iş yeri, 1'i depo, 1'i de ikamet adresi olmak üzere dört farklı adrese baskın düzenledi.