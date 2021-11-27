Beykoz’da feci kaza! Otomobil ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaldırıma ve demir bariyerle çarpan otomobil ağaçlık alanda ağaçlara çarparak durabildi. Otomobil sürücü Karahan Çağatay Baş ve Görkem S. ağır yaralandı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Vatandaşların kazayı 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araç içerisinden çıkardığı yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Karahan Çağatay Baş'ın hayatını kaybettiği, Görkem S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.