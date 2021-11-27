Beykoz’da feci kaza! Otomobil ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Beykoz'da Mehmet Ali Birand Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caddede Kavacık yönüne seyir halinde olan Karahan Çağatay Baş (24) kontrolündeki 34 KAC 99 plakalı Wolksvagen marka otomobil, aşırı hız nedeniyle kaza yaptı.