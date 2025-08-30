Beykoz'da festival alanında 18 yaşındaki genci elektrik çarptı! Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

İstanbul Beykoz Belediyesi tarafından 24 -31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Beykoz Çayır Festivalinde bir akrabasının dondurma standına yardıma gelen 18 yaşındaki İbrahim Burgaz, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıan genç tedavi altına alındı. Olay, 17:50 sıralarında Beykoz Ortaçeşme Mahallesi, Çayır Caddesi, Çayır Festivali Etkinlik Alanında meydana geldi. Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Beykoz Çayır Festivalinde bir akrabasının dondurma standına yardımcı olmak için gelen 18 yaşındaki İbrahim Burgaz'ı bilinmeyen bir sebeple elektrik çarptı.

18 YAŞINDAKİ GENÇ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim Burgaz, Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dondurma tezgahı sahibi gözaltına alınarak Paşabahçe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili ayrıca bilirkişi görevlendirildi.

KUBAT KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Festival kapsamında akşam düzenlenecek olan Kubat konseri de iptal edildi.