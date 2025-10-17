Beykoz’da katledilen Aysel Karakoç son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Beykoz'da 35 yaşındaki Fethi Şancı tarafından bıçaklanarak katledilen 38 yaşındaki Aysel Karakoç, Bahçelievler'de son yolculuğuna uğurlandı. Çarşamba Günü 20.00 sıralarında Beykoz Çubuklu Mahallesi Şişecam Sitesi önünde meydana gelen olayda 35 yaşındaki altın işleri yapan Fethi Şancı, birlikte yemeğe gittiği nişanlısı 38 yaşındaki Aysel Karakoç ile yemekte tartıştı.
Sitenin önüne geldiklerinde ise Fethi Şancı, genç kadını bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Karakoç, hayatını kaybetti. İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Aysel Karakoç'un cenazesi Bahçelievler Çinili Cami'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.