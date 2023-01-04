Beykoz’da kontrolden çıkan kamyon duvara çarptı: 2 yaralı

Kaza, Beykoz Kiremitdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki demir boru yüklü 16 ALV 952 plakalı kamyonun sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek bir iş yerinin istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon devrilerek sürüklendi. Kamyon otomobile çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.