Beykoz’da kontrolden çıkan kamyon duvara çarptı: 2 yaralı

Kaza, Beykoz Kiremitdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki demir boru yüklü 16 ALV 952 plakalı kamyonun sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek bir iş yerinin istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon devrilerek sürüklendi. Kamyon otomobile çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda kamyonun şoför mahallinde sıkışan sürücü ile yanında bulunan Akif A. kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonda yüklü olan demir boruların caddeye dağılması sonucunda yol trafiğe kapandı. Kamyonun ve yola dağılan boruların kaldırılmasıyla cadde trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.