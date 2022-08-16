Beykoz’da korkunç kaza: 2 ölü var!

Kazanın ardından olay yerine gelen polis, yolda güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Kazada hayatı kaybeden Metin Sarıyer ve Abdülmecid Alğan'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.