Beykoz’da motosiklet hırsızlığı: Elleriyle koymuş gibi gelip aldılar!

"ELLERİYLE KOYMUŞ GİBİ GELİP ALDILAR"



Motosikleti çalınan Ufuk Et, "Sabah 07.30 sıralarında gelen motosiklet kasklı 2 kişi, demirlerin orda duran motosikletimi çalıp götürdüler. Motosikletim kilitliydi. Birkaç saniyede alıp götürdüler. Geldikleri motosikletinde plakası yoktu. 10 – 15 saniyede elleriyle koymuş gibi gelip aldılar ve gittiler. Sabah 10.15'te ekmek almaya gidiyorum. Baktım motor yerinde yoktu. Polise giderek şikayetçi oldum. Şuana kadar herhangi bir sonuç çıkmadı. Piyasa değeri 160 – 170 bin lira civarında. Burada da ilk defa böyle bir şey yaşandığını duydum. Yeni almıştım. Bir senelik motordu" dedi.