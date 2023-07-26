Beykoz’da orman yangını

Beykoz Anadolu Feneri Mahallesi'nde bulunan otluk alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Anadolu yakasında bulunan ilçelerden itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin canla başla yaptığı müdahale ve havadan helikopterle dökülen su sayesinde yangın yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Ekipler uzun süre yanan alanda soğutma çalışması yaptı. Yangın sebebiyle geniş bir alan yandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

10 HEKTAR KÜLE DÖNDÜ

İstanbul Valiliği de yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "26.07.2023 tarihinde saat 15.44'te Beykoz ilçesi Poyrazköy ve Anadolu Feneri bölgesinde orman yangını ihbarı yapılmış olup, orman bölge müdürlüğü, Afad ve itfaiye ekipleri ivedilikle yangına müdahale etmiştir. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye 20 araç, 54 personel; orman bölge müdürlüğü 17 arazöz, 1 helikopter, 60 personel; AFAD 2 araç, 6 personel; Emniyet 10 toma, emniyet ve asayiş ekipleri; Sahil güvenlik 1 SG botu; Sağlık 2 ambulans 6 personel; ayrıca Beykoz, Sultanbeyli belediyelerine ait 5 su tankı ile müdahale etmektedir. Yangın şu ana kadar 10 hektarlık bir alanda etkili olmuştur" denildi.