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Giriş Tarihi: 1.3.2023 03:12

Beykoz'da otomobil bariyere girdi: 1 ölü

Beykoz, TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerin önden girip arkadan çıktığı otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

DHA
Beykoz’da otomobil bariyere girdi: 1 ölü

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Yaren Bilici'nin (22) kullandığı otomobil henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin önünden giren bariyer arkadan çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücü Yaren Bilici'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Bilici'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis başka kazaların yaşanmaması için yolda tedbir alırken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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Beykoz'da otomobil bariyere girdi: 1 ölü
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