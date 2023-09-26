Beykoz’da silahlı saldırı! Kıraathaneyi taradılar: 2’si ağır 4 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi Tepetarla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kıraathaneye silah ve satırlarla gelen grup, aralarındaki alacak-verecek meselesinden dolayı diğer gruba saldırdı. Saldırı sonucunda 2'si ağır toplam 4 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri cadde ve kıraathane önünde inceleme yaptı. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



"KAFASININ ÜSTÜNDEN MERMİ GEÇTİ"



Olaya tanık olan Güven Yıldız, "Balkonda oturuyorduk, çay içiyorduk. Birden 5-6 araba geldi. Son model arabalardı. Arabalardan 15-20 kişi indi. Hepsi birden silahlarını çıkarıp ateş ettiler. Pompalı, satır, döner bıçakları ile. Evlerimizde çocuklarımızın aklı gitti. Ablamın kafasının üstünden mermi geçti, hem de evimizde balkonda çay içerken. Önlü arkalı yolu kesmişti arabalar, herkes arabadan aşağı indi. Hepsinde satır, döner bıçakları da vardı. Adamın birinin kafasına satırla vurdu biri, beyin kanaması geçirdi. Tekme tokat girdiler herkesi yere serdiler" şeklinde konuştu. Öte yandan kavga sırasında silahlardan çıkan kurşunun aydınlatma direğindeki kablolara isabet etmesi sonucu, caddede elektriklerin kesildiği öğrenildi.