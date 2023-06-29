Haberler Yaşam Haberleri Beykoz’da tek katlı ev alev alev yandı
Giriş Tarihi: 29.6.2023 05:14

Beykoz’da tek katlı ev alev alev yandı

Beykoz’da tek katlı evde yangın çıktı. Bir anda alevlerin tüm evi sardığı yangında can kaybı ve yaralı olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

İHA
Beykoz’da tek katlı ev alev alev yandı
Olay saat 01.30 sıralarında Akbaba Mahallesi Göndere Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki tek katlı bir evde elektrik kaynaklı bir yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede tüm evi sardı ve durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tüm evi saran alevler itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken yangında can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi
Putin: Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık Rusya'da suçtur
CHP'den bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a ziyaret kararı! Özel heyet oluşturdular
"Hayvanlara işkence etmeyin" diyen Fatih Altaylı kendisiyle çelişti: Boğa güreşlerini izlemeye gideceğim
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
20 yıldır çadırda tek başına yaşıyor: ‘Huzuru çadırda buldum’
Başkan Altay: Ulaşım filomuzu 50 yeni otobüsle daha güçlendiriyoruz
Hayalimdeki aileye sahibim, şükürler olsun
Bilal Erdoğan kadar taş düşsün başınıza
Başkan Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Beykoz’da tek katlı ev alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA