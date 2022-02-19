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Giriş Tarihi: 19.2.2022 07:17

Beykoz’da uyuyan sürücü cipe çarptı: 1 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Beykoz’da uyuyan sürücü cipe çarptı: 1 yaralı

Beykoz TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde uyuyan otomobil sürücüsü, önünde seyreden cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan cipin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 06.00 sıralarında Beykoz TEM Otoyolu Kavacık mevki Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HE 3321 plakalı otomobilin sürücüsü seyir halinde uyuyunca önünde seyreden 34 MUJ 68 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip takla atarken sürücüsü araç içinde sıkıştı.

YARALI SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Beykoz’da uyuyan sürücü cipe çarptı: 1 yaralı
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