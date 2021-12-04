Beykoz’da yangında feci ölüm

Yangın, 20.30 sıralarında Beykoz Yenimahalle Üzüm Sokak üzerinde bulunan gecekonduda çıktı. Gecekondudan düşmanların yükseldiğini giren vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAŞLI ADAM ÖLDÜ
İtfaiye ekiplerinin yaklaşım 30 dakikalık çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yapılan kontrolde gecekonduda tek başına yaşadığı öğrenilen Ahmet Cebeci hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.