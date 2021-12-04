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Giriş Tarihi: 4.12.2021 21:34

Beykoz'da yangında feci ölüm

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Beykoz’da yangında feci ölüm

Beykoz'da gecekonduda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında 70'li yaşlardaki Ahmet Cebeci hayatını kaybetti.

Yangın, 20.30 sıralarında Beykoz Yenimahalle Üzüm Sokak üzerinde bulunan gecekonduda çıktı. Gecekondudan düşmanların yükseldiğini giren vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


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İtfaiye ekiplerinin yaklaşım 30 dakikalık çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yapılan kontrolde gecekonduda tek başına yaşadığı öğrenilen Ahmet Cebeci hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.

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Beykoz'da yangında feci ölüm
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