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Giriş Tarihi: 28.11.2021 12:59

Beylikdüzü'nde 200 bin liralık içki çalındı!

DHA
Beylikdüzü’nde 200 bin liralık içki çalındı!

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir içecek deposuna giren hırsızlar, değeri 200 bin lirayı bulan alkollü içecek çaldı. Yaşanan hırsızlık anları deponun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen salı günü sabah saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki bir içecek deposunda meydana geldi. Depoya gelen 5 şüpheli, kullandıkları araçla deponun kepengini kırarak içeri girdi.

Şüpheliler değeri 200 bin lirayı bulan alkollü içecekleri araçlarına yükledi. Daha sonra deponun başka bir odasına giren hırsızlar, burada iş yeri sahibinin ruhsatlı tabancasını ve bilgisayar kasasını çaldı.

Yaklaşık 20 dakika boyunca depoda kalan şüpheliler daha sonra geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Beylikdüzü'nde 200 bin liralık içki çalındı!
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