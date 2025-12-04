Beylikdüzü’nde 4 farklı yer kundaklandı: Şüpheli aynı kadın! Operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Mahallesi'nde art arda meydana gelen şüpheli yangınlarla ilgili inceleme başlattı. 23 Kasım ve 29 Kasım'da iki araçta, 1 Aralık'ta okul önünde bulunan güvenlik kulübesinde ve aynı tarihte bir büfede yangın çıktı.
PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU BELİRLENDİ
Olay yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, dört yangının da A.Ö. (42) tarafından çıkarıldığını tespit etti. Şüpheli, 2 Aralık'ta evine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda A.Ö.'nün psikolojik sorunları olduğu ve yangınları bu nedenle çıkardığının anlaşıldığı belirtildi.