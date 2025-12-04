Beylikdüzü’nde 4 farklı yer kundaklandı: Şüpheli aynı kadın! Operasyonla yakalandı

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, dört yangının da A.Ö. (42) tarafından çıkarıldığını tespit etti. Şüpheli, 2 Aralık'ta evine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda A.Ö.'nün psikolojik sorunları olduğu ve yangınları bu nedenle çıkardığının anlaşıldığı belirtildi.