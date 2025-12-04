Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü'nde 4 farklı yer kundaklandı: Şüpheli aynı kadın! Operasyonla yakalandı
Giriş Tarihi: 4.12.2025 14:43

Beylikdüzü'nde 4 farklı yer kundaklandı: Şüpheli aynı kadın! Operasyonla yakalandı

Beylikdüzü'nde farklı günlerde iki otomobili sonrasında bir okul önündeki kulube ile bir büfeyi kundakladığı belirlenen kadın operasyonla yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA Yaşam
Beylikdüzü’nde 4 farklı yer kundaklandı: Şüpheli aynı kadın! Operasyonla yakalandı
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Mahallesi'nde art arda meydana gelen şüpheli yangınlarla ilgili inceleme başlattı. 23 Kasım ve 29 Kasım'da iki araçta, 1 Aralık'ta okul önünde bulunan güvenlik kulübesinde ve aynı tarihte bir büfede yangın çıktı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, dört yangının da A.Ö. (42) tarafından çıkarıldığını tespit etti. Şüpheli, 2 Aralık'ta evine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda A.Ö.'nün psikolojik sorunları olduğu ve yangınları bu nedenle çıkardığının anlaşıldığı belirtildi.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beylikdüzü'nde 4 farklı yer kundaklandı: Şüpheli aynı kadın! Operasyonla yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz