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Giriş Tarihi: 13.10.2022 10:31

Beylikdüzü'nde anne ve kızını öldürmüştü! O cani yakalandı

Beylikdüzü'nde silahla ateş ettiği anneyi öldürdüğü, kızını da yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

AA
Beylikdüzü’nde anne ve kızını öldürmüştü! O cani yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Ekim'de Ziya Gökalp Mahallesi'nde Hacer Yılmaz'ın (50) öldürülmesi, kızı Aysel Kübra Yılmaz'ın (26) ise yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, olay günü evlerine giderken sokakta karşılarına çıkan bir şüphelinin anne ve kızına silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı, anne Hacer Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, kızının ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirlendi.

Yaralı Aysel Kübra Yılmaz ile yapılan görüşmede, komşuları S.A'nın (35) kendisine saplantılı biçimde aşık olduğunu ancak herhangi bir birlikteliklerinin bulunmadığını, olay günü annesiyle birlikte evlerine döndükleri sırada karşılarına çıkan şüphelinin kendilerine silahla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada şüpheli S.A, 11 Ekim'de Esenyurt'ta gözaltına aldı. Hakkında 16 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Beylikdüzü'nde anne ve kızını öldürmüştü! O cani yakalandı
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