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Giriş Tarihi: 14.8.2022

Beylikdüzü’nde de işçiler greve çıktı

İstanbul’da neredeyse her hafta bir CHP’li ilçe belediyesinde işçi isyanı yaşanıyor. Bu kez de Beylikdüzü Belediyesi’nde temizlik işçileri haklarını alamadıkları ve imzalanmayan sendika sözleşmeleri için greve çıktı

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Beylikdüzü’nde de işçiler greve çıktı
İstanbul'da CHP'nin yönetimindeki ilçe belediyelerinde neredeyse her hafta işçilerin isyanı ve hak arama mücadelesi ortaya çıkıyor. AK Partili belediyelerde personel ücretlerine yüzde 80 zam yapılırken, CHP'li belediyelerde ise işçiler mevcut haklarını alamadıkları gerekçesiyle sık sık greve çıkıyor. Maltepe, Bakırköy, Kadıköy, Ataşehir, Kartal ve Sarıyer belediyelerinin ardından bir şimdi de Beylikdüzü Belediyesi'nde temizlik işçileri, hakları verilmediği ve bir süredir imzalanmayan sendika sözleşmeleri için grev kararı aldı. Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde işçiler, çeşitli sloganlar atarak haklarını almakta ısrarcı olacaklarını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir önceki dönem başkanlık yaptığı Beylikdüzü Belediyesi işçilerinden biri, sosyal medyadan paylaştığı görüntülere, "Beylikdüzü Belediye çalışanı olarak bugün grevdeyiz. Haklarımız verilmiyor. Yayınlarsanız çok seviniriz. Bunca insanın duasını alırsınız" notunu düştü.

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Beylikdüzü’nde de işçiler greve çıktı
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