Beylikdüzü’nde drift atan sürücüye 19 bin 115 lira ceza

Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda geçen hafta otomobil sürücüsünün kavşakta drift atıp, trafiği tehlikeye soktuğu görüntülere yansıdı. Sürücü yol kenarında bekleyen bir kişiyi de aracına aldı. Bir süre daha drift yapan sürücü ardından oradan ayrıldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, plaka bilgilerinden tespit ettiği sürücüsü gözaltına aldı.

DRİFT PAHALIYA PATLADI

Sürücüye; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 67/1-D 'drift' maddesinden 9 bin 125 lira, 36/3-A 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' maddesinden 3 bin 674 lira, 46/2-H 'Tek yönlü karayolunda ters istikamette seyretmek' maddesinden bin 823 lira, 73/A 'Kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak' maddesinden 196 lira, 30/1-B 'Görüşü engeller nitelikte süs, aksesuar vb. araçları kullanmak' maddesinden 427 lira, 47/1-D 'Yönetmelikte belirtilen kurallara uymamak' maddesinden 196 lira, araç sahibine de 36/3-A 'Sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmak' maddesinden 3 bin 674 lira olmak üzere toplamda 19 bin 115 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca yine sürücü hakkında trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesi gereği adli işlem yapıldı.