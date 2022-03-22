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Giriş Tarihi: 22.3.2022 05:32

Beylikdüzü’nde ikinci el ürün satan işyeri alev alev yandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Beylikdüzü’nde ikinci el ürün satan işyeri alev alev yandı

Beylikdüzü’nde 6 katlı binanın giriş katında bulunan ikinci el ürünlerin satıldığı bir işyeri çıkan yangında alev alev yandı. Yanan işyerindeki alevlerin binanın üst katlarında bulunan dairelere sıçramasıyla bina zarar gördü

Yangın, 04.15 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Bozkır Sokak üzerinde bulunan ikinci el ürünler satan bir işyerinde çıktı.

İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın ikinci el ürünlerin satışı yapılan giriş ve 1'inci katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nden itfaiye ekipleri sevk edilirken alevler kısa sürede büyüyerek 6 katlı binayı sardı.

İŞYERİ KÜLE DÖNDÜ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında binanın girişinde ve 1'inci katında bulunan işyeri tamamen yandı.

Alevlerin sıçradığı binadaki dairelerde de hasar oluştu. Yangında ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan kimse olmadığı öğrenildi.

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Beylikdüzü’nde ikinci el ürün satan işyeri alev alev yandı
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