Beylikdüzü’nde ikinci el ürün satan işyeri alev alev yandı

Yangın, 04.15 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Bozkır Sokak üzerinde bulunan ikinci el ürünler satan bir işyerinde çıktı.
İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın ikinci el ürünlerin satışı yapılan giriş ve 1'inci katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İŞYERİ KÜLE DÖNDÜ
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında binanın girişinde ve 1'inci katında bulunan işyeri tamamen yandı.
Alevlerin sıçradığı binadaki dairelerde de hasar oluştu. Yangında ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan kimse olmadığı öğrenildi.