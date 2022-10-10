Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü'nde kaza: Taksi şöförüne kafa attı!
Giriş Tarihi: 10.10.2022 09:57 Son Güncelleme: 10.10.2022 10:03

Beylikdüzü'nde kaza: Taksi şöförüne kafa attı!

İstanbul Beylikdüzü'nde trafik kazası yapan taksi şoförü, saldırıya uğradı. Otomobilden inen yolcu, taksi şoförüne kafa atarken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

DHA
Beylikdüzü’nde kaza: Taksi şöförüne kafa attı!

Dün, D-100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Maddi hasarla atlatılan kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Taksi şoförü, direksiyon kabininde oturan otomobil sürücüsü ile tartışırken, otomobilin yolcu kabininden inen kişi tartışmaya girdi. Bu tartışma sırasında yolcu, taksi şoförüne kafa attı. Sürücü ve taksi şoförü arasında geçen arbede sonrası taraflar, araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Sicil affı geliyor: 13 yılın en kapsamlı düzenlemesi olacak
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2023 mesajı: En uygun rakama çıkaracağız
TOKİ arsa başvuru ekranı e devlet üzerinden bugün açılıyor! TOKİ arsa başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman?
Son dakika: İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama! Vali acı haberi duyurdu: 3 kişi hayatını kaybetti
Son dakika | İBB aracında 144 kilo uyuşturucu yakalandı!
SON DAKİKA | HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah tehdit: Polis teşkilatını hedef aldı
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: 2022 Sözleşmeliye ve taşerona kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?
KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı ve başvuru şartları neler? 2022-2023 KYK başvuruları için gözler GSB KYK duyuruda!
Bakan Soylu'dan Pervin Buldan'a Habip Eksik tepkisi: Asla izin verilmeyecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Beylikdüzü'nde kaza: Taksi şöförüne kafa attı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA