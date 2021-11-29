Beylikdüzü’nde korku dolu anlar! Lodosun etkisiyle pencereden giren parçalar kanepede yatan kişinin üzerine düştü

"KORKUNÇ BİR GÜMBÜRTÜ KOPTU"

10. katta oturan Fazilet Yılmaz ise "İçeride tesbih çekiyordum. Korkunç bir gümbürtü koptu. Dedik 'ne oldu'. Bir de geldik ki mutfak yerle bir. 10 dakika önce çıkmıştım mutfaktan. Olsaydım içeride Allah korudu. Bitişik komşu, alt kat hep öyle" diye konuştu.