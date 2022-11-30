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Giriş Tarihi: 30.11.2022 04:01

Beylikdüzü’nde olaylı gece: Erkek kuaförüne kurşun yağdı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde silahlı saldırganlar tarafından bir erkek kuaförü kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı

İHA
Beylikdüzü’nde olaylı gece: Erkek kuaförüne kurşun yağdı

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar, cadde üzerinde bulunan erkek kuaförünün önüne geldi. Silahlı saldırganlar, dükkan sahibi ve beraberindeki iki kişi içeride otururken, bilinmeyen nedenle iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Kuaförde bulunanlar içerideki eşyaları kendilerine siper edinerek saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dükkan çevresi ve içerisinde çok sayıda mermi kovanı buldu. Polis, topladığı delilleri incelemek üzere emniyete götürürken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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Beylikdüzü’nde olaylı gece: Erkek kuaförüne kurşun yağdı
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