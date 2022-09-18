Beylikdüzü’nde öldürülen iki kız kardeşin cenazeleri Adli Tıp’tan alındı

Boduroğlu bıçakla kendisine de zarar verdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri iki kız kardeşin cansız bedenini buldu. Cesetler, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yaralı haldeki katil zanlısı Ferhat Boduroğlu ise hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi bittikten sonra polis ekipleri tarafından emniyete sevk edilen Ferhat Boduroğlu'nun işlemleri devam ediyor.

"ARALARINDA NE YAŞANDI BİLMİYORUZ"



İki kız kardeşin ağabeyi ve akrabaları cenazeleri teslim almak için bugün Adli Tıp Kurumu'na geldi. Amca Mehmet Özgür, "Aralarında ne yaşandığına dair bilgimiz yok. Olayı öğrendik ve buraya geldik. Ufak çocuktu daha bunlar" dedi.

Cenazeler teslim alındıktan sonra Çatalca'ya götürüldü. Vildan Boduroğlu ve kardeşi Fatma Zehre Koyun'un Mustafa Güllü Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Çatalca'da toprağa verileceği öğrenildi.