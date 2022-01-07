Beylikdüzü’nde ortalık karıştı: Sandalyeler havada uçuştu!

Beylikdüzü'nde kafede kavga çıktı! Sandalyeler havada uçuştu... O dakikalar kamerada | Video

Olay, geçtiğimiz salı akşam saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesinde bulunan bir kafede yaşandı. İddiaya göre, kafede oturan kişilerle, dışarıda bekleyen bir grup arasında sözlü olarak tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup önce birbirlerine yumruklarla saldırırken, içlerinden biri kavga ettiği kişiye sandalye ile vurmaya çalıştı. Daha sonra iki grup birbirine sandalyeleri fırlattı. Kavga kafenin dışına taşarken, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu iki grup ayrıldı. Yaşanan kavga kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.