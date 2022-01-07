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Giriş Tarihi: 7.1.2022 10:56 Son Güncelleme: 7.1.2022 11:14

Beylikdüzü'nde ortalık karıştı: Sandalyeler havada uçuştu!

DHA
Beylikdüzü’nde ortalık karıştı: Sandalyeler havada uçuştu!

İstanbul Beylikdüzü'nde gergin anlar yaşandı... İki grup arasında bir kafede çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde kafede kavga çıktı! Sandalyeler havada uçuştu... O dakikalar kamerada | Video

Olay, geçtiğimiz salı akşam saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesinde bulunan bir kafede yaşandı. İddiaya göre, kafede oturan kişilerle, dışarıda bekleyen bir grup arasında sözlü olarak tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup önce birbirlerine yumruklarla saldırırken, içlerinden biri kavga ettiği kişiye sandalye ile vurmaya çalıştı. Daha sonra iki grup birbirine sandalyeleri fırlattı. Kavga kafenin dışına taşarken, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu iki grup ayrıldı. Yaşanan kavga kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Beylikdüzü'nde ortalık karıştı: Sandalyeler havada uçuştu!
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