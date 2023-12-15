Beylikdüzü’nde usulsüz çakar kullanımına ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tahsisli olmadığı halde çakar ve siren tertibatı olan bir otomobilin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, otomobilin A.S.'ye ait olduğu belirlendi. Beylikdüzü, Ömer Seyfettin Caddesi üzerinde durdurulan otomobilin sahibi A.S.'ye, 'Mevzuatta belirtilen ışıklı ve sesli uyarı işareti izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" suçundan 4 bin 64 lira, aracın tescil plakasına da 4 bin 64 lira olmak üzere toplamda 8 bin 128 lira ceza yazıldı.