Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü'nde vahşet | Ailesi haber alamadığı adamın evine gitti: Karşılaştıkları görüntü kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 6.12.2025 15:48

Beylikdüzü'nde vahşet | Ailesi haber alamadığı adamın evine gitti: Karşılaştıkları görüntü kan dondurdu!

Beylikdüzü'nde bir sitedeki dairede Cengiz Yalçın (46) elleri koli bandı ile bağlanmış şekilde iple asılı halde bulundu. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, doğal gazın da açık bırakıldığı belirlendi.

DHA Yaşam
Beylikdüzü’nde vahşet | Ailesi haber alamadığı adamın evine gitti: Karşılaştıkları görüntü kan dondurdu!
  • ABONE OL

Kan donduran olay, Marmara Mahallesi'nde bir sitedeki 6 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ailesi, haber alamadığı Cengiz Yalçın (46)'ın yanlız yaşadığı evine gitti.

ASILI ŞEKİLDE BULUNDU

Kapıyı bir süre çalan yakınları, ses alamayınca çilingir çağırdı. Çilingirle eve girilince, Yalçın'ın elleri koli bandı ile bağlanmış ve iple asılı şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kontrollerinde Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme çalışmasının ardından cezane Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yalçın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beylikdüzü'nde vahşet | Ailesi haber alamadığı adamın evine gitti: Karşılaştıkları görüntü kan dondurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz