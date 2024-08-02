Beyni soğutularak hayata tutundu

İstanbul'da yaşayan Mehmet Göçer, göğüs ağrısı ve nefes darlığı hissetmeye başlayınca en yakınındaki hastaneye gitti. Göçer, hastanede sıra beklerken bir anda yere yığıldı. Hastanede olması sayesinde hemen müdahale edilen genç adamın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı ve duran kalbine 30 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Kalbi yeniden atmaya başlayan ancak bilinci kapalı olan ve solunum cihazına bağlanan Göçer, Beykent Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Entübe edilen genç adamın organları, kalbi çalışmadığı için hasar gördü. Kalbinin ana damarı kapalı olan Göçer'in kalp damarı, hızlıca balon ve stentleme işlemiyle açıldı.Beykent Üniversitesi Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Sorumlusu ve Anestezi Uzmanı Uğur Altan Işık, hastanın kendilerine geldiğinde durumunun ağır olduğunu belirterek, "Ciddi bir beyin ödemi gelişmişti. Karaciğer enzimleri olması gereken değerlerin 20 katıydı, böbrek yetmezliği başlamıştı. Bunun için bizim bir hipotermi protokolümüz var. Bu dünyada kabul görmeye başlamış bir protokol. Özel bir cihazla beyne 72 saat süren soğutma ve sonrasında kademeli ısıtma işlemi yapılıyor. Beyin tüm vücutla beraber 32-33 dereceye kadar soğutuluyor. Hasta, kademeli ısıtmadan sonra tekrar uyandırıldı" dedi."Bu hastada bizim beklentilerimiz biraz korkutucuydu, zorlu bir sürece hazırlanmıştık" diyen Işık, "Bu tedavi sonrası hastayı solunum cihazından ayırabildik. Beyin ödemi olmakla beraber bilinci 4'üncü günde açıldı. Karaciğer ve böbrek yetmezliği tablosu hızlı geriledi. Şu an için tedavi ile karaciğer, böbrek ve beyin fonksiyonları iyi. Bu rutin bir uygulama değil. Hipotermi protokolü için bu tür cihazları biz elimizde hazır bulunduruyoruz. Bekleme sürelerimiz daha kısa oluyor. Bazı merkezler uyguluyor ama rutin değil" şeklinde konuştu.Sağlıklı erkek ve kadınların ortalama beyin sıcaklığı 38.5 derece seviyesinde oluyor.gün boyunca entübe halde kalan ve 6'ncı gün yoğun bakımdan çıkarılan Mehmet Göçer, hastanede sıra bekledikten sonra kalp krizi geçirdiğini, gerisini ise hatırlamadığını belirtti. 23 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili konuşan Göçer, "Kalp krizi geçiriyormuşum, benim haberim yok. Klima çarpması zannediyordum. 72 saat boyunca uyumuşum. Şu an iyiyim. Bundan sonraki hayatımda sağlığıma daha dikkat edeceğim" ifadelerine yer verdi.