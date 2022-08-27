Beyninin bir bölümü yok

Karaman'da, zekâ geriliği ve sosyal uyumsuzluk şikâyetiyle hastaneye başvuran bir hastaya, "Imagawa-Matsumoto Sendromu" teşhisi konulduğu bildirildi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Berrin Yüksel, bu sendromun dünyada sadece 13 vakada rastlandığını, 14'üncü hastanın N.K. olduğunu söyledi. Yüksel, ilk olarak hastanın klinik incelemesinin yapıldığını, aile ağacının çıkarıldığını, tıbbi incelemede bulunulduğunu ve hastanın beyninin bir bölümünün olmadığını gördüklerini belirterek "Hastamızın genomunda 1.5 megabaz kayıp olduğunu, bu kaybı içeren SUZ12 geninin bu hastalığa sebebiyet verdiğini belirledik. Vakaya ilişkin uluslararası bir yayın hazırlığı içerisindeyiz" diye konuştu.